Jogadores do Tondela visitam escola no Dia Mundial da Diabetes

No âmbito do Dia Mundial da Diabetes, Daniel dos Anjos, Roberto e André Ceitil, jogadores do Tondela, visitaram esta terça-feira a Escola Básica de Carregal do Sal, onde conviveram com as crianças do estabelecimento de ensino e responderam a várias perguntas sobre os seus hábitos alimentares e os cuidados no dia a dia. Além disso, os alunos receberam também várias lembranças dos jogadores auriverdes.