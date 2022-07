Pizzi deixou o futebol português, mais propriamente o Benfica, para rumar aos Emirados Árabes Unidos, mas deixou uma imagem de marca que será para sempre recordada pelos adeptos e amigos mais próximos do jogador. Esta quinta-feira, após o anúncio oficial da saída do Benfica, Pizzi viu dezenas de adeptos e jogadores das águias posarem com a famosa 'Sentinela', num movimento criado nas redes sociais e acompanhado com a hashtag #ObrigadoPizzi.



Rafa, Gonçalo Ramos, Gil Dias, Florentino, Grimaldo, João Félix, Diogo Gonçalves, Paulo Bernardo, Chiquinho, Tiago Gouveia, André Almeida foram os jogadores que prestaram um último agradecimento ao 'Comandante' nos stories do Instagram. Sílvio, antigo jogador das águias, também disse 'presente' à homenagem a Pizzi. [Imagens: Instagram]