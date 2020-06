Os jogadores mais valiosos do Mundo: há 3 portugueses no top-20 e nenhum deles é Cristiano Ronaldo

O Observatório do Futebol (CIES) revelou os jogadores mais valiosos dos cinco principais campeonatos de futebol e Há três jogadores portugueses entre os 20 primeiros, sendo que nenhum deles é Cristiano Ronaldo. Aliás, o craque português da Juventus está num lugar onde não é muito habitual vê-lo. Por outro lado, há um internacional português que está no topo do seu setor. Veja aqui os 100 jogadores mais valiosos do planeta.