Jogo da MLS teve a maior assistência a nível mundial desde o início da pandemia

Na grande maioria dos países ainda se joga à porta fechada mas os Estados Unidos são um dos exemplos onde os adeptos já regressaram aos estádios. No domingo, o duelo da MLS entre Atlanta United e Montreal (1-0), registou o maior número de espectadores num jogo de futebol em todo o Mundo desde o início da pandemia: 40.116 pessoas preencheram as bancadas do Mercedes-Benz Stadium, cuja lotação máxima é de 71 mil lugares. [Imagens: USA Today Sports]