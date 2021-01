Apesar da vitória expressiva do Santos sobre o Boca Juniors ( 3-0 ) e apuramento para a final da Libertadores, Lucas Veríssimo não teve um jogo fácil. Na primeira parte, partiu a cabeça após choque com um adversário e foi suturado com quatro pontos; na segunda, levou com uma bola na zona genital e ficou em dificuldades.