Jorge Costa exaltado com adeptos da própria equipa: treinador do Ac. Viseu foi direito à bancada

A derrota do Ac. Viseu em Mafra (2-0), em jogo da Liga Sabseg, fez exaltar os ânimos dos adeptos que se deslocaram desde Viseu. Após o apito final, o técnico viseense, Jorge Costa, teria ouvido algo que não gostou da bancada afeta à sua equipa e mostrou-se alterado. O treinador português partiu, de imediato, para junto dos próprios adeptos onde respondeu 'à letra', num momento em que a Guarda Nacional Republicana estava no local. Fernando Ferreira, Coordenador Técnico do Ac. Viseu, e dois jogadores, tentaram demover Jorge Costa mas sem sucesso. Após a troca de palavras acesa com adeptos durante um par de minutos, o técnico deixou o local. [Imagens: Sport TV]