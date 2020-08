Jorge Jesus aposta no 4x4x2 e faz teste no treino: veja os jogadores utilizados

Jorge Jesus testou uma equipa no treino de ontem em 4x4x2, um sistema que apresentou durante a sua primeira passagem pela Luz. Dos jogadores que começaram de início, destaque para os posicionamentos de Pizzi e Rafa. Fica implícito que o treinador conta com o transmontano para o meio-campo e com o extremo para alinhar no apoio ao ponta-de-lança.