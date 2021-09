Jorge Jesus contou com todo o plantel na preparação para o jogo com o V. Guimarães

Jorge Jesus contou esta quarta-feira com todos o plantel benfiquista em mais um treino de preparação para o jogo com o Vitória de Guimarães, agendado para sábado, a contar para a sétima jornada da Liga Bwin. Na véspera, os titulares do encontro frente ao Boavista, que terminou com um triunfo das águias por 3-1, fizeram apenas trabalho de gestão. [Imagens: SL Benfica]