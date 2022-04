Jorge Jesus jantou com o presidente do Fenerbahçe em Lisboa: a foto que o confirma

Jorge Jesus, sem clube desde que deixou o Benfica em dezembro, jantou no último sábado em Lisboa com o presidente dos turcos do Fenerbahçe, Ali Koç. No restaurante Solar dos Presuntos, também o presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa não disse que não a uma fotografia em conjunto. O Fenerbahçe publicou entretanto um comunicado sobre o sucedido garantindo "não ser verdade que exista um acordo com qualquer treinador". "As entrevistas de emprego [para o cargo de treinador] são realizadas individualmente, quando apropriado", pode ler-se na nota.