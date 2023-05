José Mourinho atirou a medalha para a bancada e deixou criança com grande sorriso

José Mourinho recebeu a medalha do 2º lugar na Liga Europa primeiro do que o plantel da Roma e deixou o relvado pouco depois, aplaudindo os adeptos. A distinção que tirou desde logo do peito foi atirada para a bancada, na direção de uma criança afeta aos italianos, que ficou com um sorriso rasgado no rosto. [Imagens: Getty Imagens e Reuters]