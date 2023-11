José Mourinho é o treinador mais rico do Mundo: este é o top-10

José Mourinho é o treinador mais rico do Mundo, de acordo com um estudo do portal britânico 'Gambling Zone'. As mais de 20 épocas ao mais alto nível permitiram ao atual treinador da Roma amealhar mais de 113 milhões de euros com o futebol. Mourinho soma 26 títulos. O técnico lidera a lista à frente de Jason Kidd, atual treinador dos Dallas Mavericks. Kidd foi um dos melhores bases da história da NBA, o que ajuda a explicar a fortuna de 80M€. Na lista dos 10 treinadores mais bem pagos, sete são de equipas norte-americanas. Para além de Kidd, há ainda Bill Belichick (New England Patriots da NFL), Rick Tocchet (Vancouver Canucks da NHL), Gregg Popovich (San Antonio Spurs da NBA), Peter Laviolette (New York Rangers da NHL), Paul Maurice (Florida Panthers da NHL) e Steve Kerr (Golden State Warriors da NBA). Ancelotti e Klopp também constam no 'top 10' com uma fortuna de 47M€. [Fotografias: Reuters, Action Images e USA Today Sports]