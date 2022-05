José Mourinho recebido em Tirana com mensagem gigante em edifício

A comitiva da Roma aterrou esta terça-feira em Tirana, capital da Albânia, onde amanhã se vai disputar a final da Conference League, entre a equipa de José Mourinho e o Feyernoord. O técnico português que já recebeu as boas-vindas através de uma bandeira gigante - colocada num edfício perto do Air Albania Stadium onde vai decorrer o jogo decisivo da competição - onde se pode ver o Special One em cima de uma vespa com a frase "Bem-vindo à pequena Roma, senhor Mourinho". [Créditos: Reuters]