A vitória dos citizens nodesta quarta-feira foi ensombrada pela lesão do jovem defesa da equipa de Pep Guardiola, Eric García, de 19 anos, após um choque com Ederson, guarda-redes da sua própria equipa. Assim que García caiu no chão todos pediram a entrada das equipas médicas e o jogador saiu do campo de maca, com um colar cervical e com oxigénio. (Fotos Reuters e EPA)