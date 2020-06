O conhecido comentador desportivo espanhol Julio Maldonado 'Maldini', comentador com mais de 930 mil seguidores nas redes sociais, elegeu um top 10 de jovens promessas do futebol europeu: jogadores sub-23 que podem revolucionar o mercado de transferências. Aqui ficam os primeiros cinco divulgados

Jovem jogador do Benfica entre as "jóias do mercado no futuro"