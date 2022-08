Jovem promessa do Man. United impressiona com enorme tatuagem de 'Prison Break'

Alejandro Garnacho surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais, com uma enorme tatuagem alusiva à série 'Prison Break', na qual surgem as personagens principais da série (Michael Schofield, Lincoln Burrows e T-Bag). Apesar de ter apenas 18 anos - nasceu um ano antes de 'Prison Break' se ter estreado - o jogador uruguaio do Manchester United parece ser um grande fã daquela que foi uma série de culto no período em que surgiu.