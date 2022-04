E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Os jovens do Benfica fizeram esta quinta-feira um treino de adaptação ao relvado do Centre Sportif de Colovray, em Nyon, Suíça, palco do jogo de amanhã (13h) frente à Juventus, das 'meias' da Youth League. (Imagens: Instagram/Benfica Campus)