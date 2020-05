Jovens do Sporting dão tudo para convencer Rúben Amorim

No primeiro treino da semana, o técnico do Sporting Rúben Amorim voltou a chamar o guarda-redes Anthony Walker, dos sub-23, que tal como outros jovens tentou fazer de tudo para mostrar valia ao timoneiro dos leões. Amorim dividiu o grupo em dois grupos "com os jogadores a trabalharem num contexto mais próximo ao que encontram no jogo", segundo explicaram os verde e brancos em comunicado. [Fotos: Sporting]