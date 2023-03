O FC Cortegaça, clube do distrito de Aveiro, divulgou esta quarta-feira imagens de um gesto solidário da equipa de iniciados. Os jogadores raparam o cabelo num gesto de solidariedade para com um companheiro que vive "um momento menos positivo na sua vida", segundo nota no Facebook do clube.



"Para grandes desafios, grandes equipas! Ontem viveu-se um excelente gesto de solidariedade e união entre os jogadores dos iniciados A do FC Cortegaça. Um atleta ultrapassa um momento menos positivo na sua vida, mas a equipa respondeu de uma forma impressionante. Todos os jogadores decidiram rapar o cabelo. Rápidas melhoras craque", pode ler-se. [Fotos: FC Cortegaça]