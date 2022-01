Juliana Paes volta aos 'estragos': «Socorro! Podem fechar a internet»

Aos 42 anos, a atriz brasileira continua em excelente forma. Juliana Paes protagonizou uma campanha para uma marca de biquínis e não restam dúvidas porquê… A estrela brasileira mostrou que está com um corpo escultural e reforçou a razão de ter ganho o título de uma das mulheres mais sexy de 2018. A publicação da artista rendeu vários elogios dos fãs, nomeadamente "Musa" e "Gata". Do lado de cá do oceano, foram várias as figuras públicas portuguesas que comentaram a publicação, como Carolina Patrocínio ou Sofia Ribeiro: "Eitaaaa! Socorroooo pode fechar a internet", escreveu a atriz [Fotos Instagram Juliana Paes]