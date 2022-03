Juniores do Benfica testam baixas temperaturas na Dinamarca na véspera do jogo para a Youth League

Os juniores do Benfica realizaram esta terça-feira um treino de adaptação ao relvado sintético, tapete que irão encontrar no duelo de amanhã, pelas 13 horas de Lisboa, frente ao FC Midtjylland, a contar para os oitavos de final da UEFA Youth League. A formação orientada pelo treinador Luís Castro teve, para já, como principal adversário as baixas temperaturas (entre 1 e 2 graus Celsius) que se fazem sentir no país escandinavo. [Imagens: SL Benfica]