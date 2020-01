Após o protesto no dérbi que culminou com o lançamento de tochas para o relvado, a Juve Leo criticou a gestão de Frederico Varandas nas redes sociais. "A cada derrota lá vem a desculpa da herança e das claques", frisaram, partilhando fotografias de tarjas contestatárias em vários sítios do país e no estrangeiro. [Imagens: Instagram / Juventude Leonina]