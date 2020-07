Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

A Juventus conquistou no último domingo o eneacampeonato (9.º campeonato seguido) em Itália. A formação onde milita Cristiano Ronaldo deu assim, na última década, um pulo na tabela de clubes com mais ligas conquistadas na Europa. No entanto, o top'+4 continuará inacessível por mais alguns anos, como se pode ver nesta lista. [Fotos: Reuters e EPA]