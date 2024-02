Kika Nazareth a dar show nas bancadas do Benfica Campus

Ainda a recuperar de lesão (entorse no tornozelo esquerdo) e longe dos relvados, Kika Nazareth esteve este domingo nas bancadas do campo n.º 1 do Benfica Campus para acompanhar o jogo com o Ouriense e deu um autêntico show: selfies, autógrafos, conversas com operadores de câmara e com muitos adeptos que não perderam a oportunidade de conhecer a carismática jogadora das águias