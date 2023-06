E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Kika Nazareth, avançada internacional portuguesa do Benfica, está a gozar de uns dias de férias nos Estados Unidos. Através das 'stories' do Instagram, a jovem atleta, que consta na primeira convocatória de sempre da Seleção portuguesa de futebol feminino para um Mundial, fez questão de não esquecer o clube do coração. [Imagens: Kika Nazareth/Instagram]