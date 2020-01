Para lá de ter levado para Inglaterra o troféu do Mundial de Clubes, Jürgen Klopp levou também para casa uma camisola personalizada do Flamengo com o seu nome. Jorge Jesus foi o responsável da entrega do presente ao técnico alemão do Liverpool, partilhando depois a imagem nas redes sociais. A título de curiosidade, o número 40 era um dos que estava livre no elenco carioca, já que ficou vago após a saída de Thiago Santos em março.