Las Vegas Strip com 'zebras' a rigor para receber o Grande Prémio de Fórmula 1

O Grande Prémio de Fórmula 1 de Las Vegas decorre no próximo fim de semana, entre 17 e 19 de novembro, mas já está quase tudo a postos para aquela que é uma das provas mais esperadas do calendário de 2023. Esta semana, a F1 revelou alguns dos pormenores que os fãs podem esperar no Circuito Las Vegas Strip como é o caso das renovadas 'zebras'. Os limitadores de pista surgem com imagens de naipes de cartas, numa clara alusão aos jogos de casino que se praticam naquela cidade norte-americana.