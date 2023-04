Leonardo Jardim, Mourinho e Jorge Jesus entre os treinadores que mais milhões geraram em transferências

A Football Benchmark revelou esta terça-feira um estudo que dá conta dos 15 treinadores que mais receitas geraram aos seus clubes com vendas de jogadores desde o início do século XXI, com destaque para a presença de três técnicos portugueses: Leonardo Jardim, José Mourinho e Jorge Jesus. O agora timoneiro do Shabab Al Alhi Club, dos Emirados Árabes Unidos, é o segundo que mais receitas gerou, apenas atrás de Diego Simeone, técnico do Atlético Madrid. Consulte as posições de José Mourinho (AS Roma) e Jorge Jesus (Fenerbahçe). [Imagens: Reuters, Action Images e Football Benchmark]