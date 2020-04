Limpeza total: Real Madrid quer cortar excedentários e estes craques estão na lista negra

A interrupção das competições desportivas, face à pandemia de Covid-19, deixa os clubes de olhos postos já no planeamento da próxima temporada, que poderá ser fundamental para o futuro das instituições. De acordo com o espanhol 'Sport', o Real Madrid é um dos clubes que já pensa nas mudanças que poderá efetuar no seu plantel... começando pelas saídas de jogadores excedentários. [Imagens: Instagram]