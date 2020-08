O Liverpool apresentou este sábado a camisola principal para a nova época, a primeira na qual os reds serão equipados pela Nike, através de várias imagens partilhadas nas redes sociais do novo campeão inglês. No site oficial, o Liverpool explica que o equipamento é inspirado na "história e identidade" do clube, destacando-se as cores branco e verde-azulado na gola (em V) e nas mangas da camisola que é, por tradição, vermelha. O novo 'manto' dos reds já está disponível para reserva na loja online do clube. [Imagens: Liverpool FC]