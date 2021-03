Liverpool quer reduzir folha salarial e estes cinco jogadores estão na porta de saída

O plantel do Liverpool deverá sofrer uma remodelação no verão tendo em vista a próxima época, na qual os reds vão apostar em recuperar o 'trono' da Premier League. Ainda que não se perspetivem grandes contratações, o aumento da folha salarial do do plantel às ordens de Jurgen Klopp nas últimas 3 temporadas tem preocupado os dirigentes do clube e, de acordo com o 'Mirror', há cinco jogadores que apresentam fortes possibilidades de deixar Anfield. [Imagens: Reuters e Action Images]