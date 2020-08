Lopetegui mantém tradição do Sevilha: as imagens da festa na conquista da Liga Europa

O Sevilha conquistou a Liga Europa pela 6.ª vez na sua história após derrotar o Inter Milão por 3-2 , em Colónia, na Alemanha. Um golo do defesa Diego Carlos, que passou por Portugal no FC Porto e Estoril, decidiu a partida ao minuto 74 e proporcionou a festa espanhola no relvado após o apito final e o erguer do troféu. [Imagens: Reuters]