Madeira em êxtase com o 'Star Wars': até Darth Vader já bebe poncha

Uma equipa de filmagens da saga 'Star Wars' (Guerra das Estrelas) encontra-se na Madeira até o fim do mês, para filmar nas paisagens da costa leste e norte da ilha uma série da franquia criada por George Lucas. Clubes como o Marítimo e o Camacha (Campeonato de Portugal) e várias marcas e estabelecimentos da região associaram-se ao momento, com vários 'memes' humorísticos a correrem as redes sociais.