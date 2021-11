Madonna 'parte a loiça toda': as fotos aos 63 anos que obrigaram o Instagram a intervir

Aos 63 anos, Madonna continua a mostrar a sua rebeldia. Desta feita, a cantora partilhou umas ousadas fotografias no Instagram que, explica, aquela rede social apagou anteriormente sem aviso. Tudo porque mostrava o mamilo, algo que agora tapou com um... coração. "Surpreende-me que vivamos numa cultura que permite que se mostre cada centímetro do corpo de uma mulher exceto o mamilo. Como se essa fosse a única parte da anatomia de uma mulher que pode ser sexualizada. O mamilo dá de comida ao bebé! Não pode o mamilo de um homem ser sexualizado? E o que se passa com o rabo de uma mulher que nunca se censura em lado algum?", questiona a cantora [Fotos Instagram Madonna]