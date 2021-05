Mãe de Ronaldo a postos para o último jogo do Sporting: «Já estou pronta para a festa»

Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, voltou às redes sociais e em dia de jogo do Sporting e deixou os votos de felicidades aos leões, assegurando estar a postos para mais celebrações. "Bom dia, sim já somos campeões mas boa sorte para logo. Já estou pronta para a festa. Onde vai um, vão todos", escreveu a mãe do craque, partilhando uma foto dentro de um avião, ao lado do companheiro e com uma bandeira do clube de Alvalade. Noutra publicação desejou também, sorte à Juventus, que hoje defronta a Atalanta na final da Taça de Itália.