Mais de 30 mil pessoas festejaram em Milão o título do Inter: autoridades estão preocupadas

Mais de 30 mil pessoas festejaram ontem nas ruas de Milão a conquista scudetto por parte do Inter e, embora o clube tenha avisado os seus adeptos para respeitarem o distanciamento social e as regras de prevenção da covid-19, não foi isso que se viu. Mal o jogo entre o Sassuolo e a Atalanta acabou, milhares de pessoas acorreram às ruas e as autoridades estão apreensivas com os efeitos que isto poderá ter. Itália foi um dos países da Europa mais atingidos pela pandemia; apenas na semana passada o governo autorizou a abertura de bares e restaurantes.