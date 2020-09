Num momento surreal, Novak Djokovic acertou - aparentemente sem querer - com uma bolada na juíza de linha , que foi ao chão e ficou com dificuldades em respirar. O tenista sérvio acabaria por ser desqualificado da partida com Carreño Busta, dos quartos de final do US Open. Incrédulo com a decisão, saiu com cara de poucos amigos.

As imagens do momento mais surreal do ano no ténis: Djokovic incrédulo e a juíza de linha com falta de ar