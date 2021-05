Man. City recupera 'trono' da Premier League e adeptos fazem a festa junto ao Etihad

O Manchester City de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias conquistou esta terça-feira a Premier League de forma antecipada e sem jogar, depois de o rival Man. United perder na receção ao Leicester . No final do jogo dos red devils, centenas de adeptos dos citizens reuniram-se junto ao Etihad e fizeram a festa que marca o regresso da equipa de Guardiola ao 'trono' do futebol inglês, após os dois títulos conquistados em 2017/18 e 18/19. [Imagens: Reuters]