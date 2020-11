Manchester United sonha com Cristiano Ronaldo e com este onze

A notícia de que a Juventus poderia estar interessada em vender o passe de Cristiano Ronaldo para cortar nos custos fez soar os alertas no Manchester United, que há muito sonha com o regresso do internacional português. O jornal 'The Sun' até já desenhou um onze com o craque, onde também está o central Dayot Upamecano, do Leipzig, igualmente pretendido pelos red devils. (Fotos Reuters, EPA e Instagram)