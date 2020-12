Com o póquer anotado em Sevilha, na goleada ( 0-4 ) do Chelsea, Olivier Giroud juntou-se a um lote bastante restrito de jogadores que alcançaram a difícil proeza de marcar quatro golos num encontro da Liga dos Campeões. A lista começou a ganhar forma na época 1992/93 e conta com um 'inevitável' português. [Imagens: Action Images e Reuters]