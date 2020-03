Marcas, design, tipos de tecido e patrocinadores. No início de cada temporada uma das maiores expectativas dos adeptos é saber como será a camisola que o clube do coração vai utilizar nos meses seguintes. Nos últimos 25 anos as mudanças têm sido evidentes e a vários níveis, como demonstra a evolução dos 'mantos' usados pelo Benfica desde a época 1995/1996.