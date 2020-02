Aos 70 minutos, Marega decidiu abandonar o jogo, após considerar estar a ser vítima de racismo por parte dos adeptos do V. Guimarães. O avançado do FC Porto exigiu ser substituído. Sérgio Conceição entrou em campoo, tentou acalmar o seu jogador, mas Marega estava decidido. Deixou o relvado respondendo aos insultos com o dedo em riste. [Fotos: Peter Spark/Movephoto]