Já perto do apito final do encontro, Marega caiu na grande área do Tondela e ganhou um penálti para o FC Porto. No momento de marcar, o avançado maliano agarrou a bola, mas Sérgio Conceição ordenou que fosse o jovem Fábio Vieira a marcar. O camisola '11' dos dragões reagiu assim. [Imagens: Frames Sport TV]