Heung-Min Son está a competir no Mundial com uma máscara de proteção facial, devido a uma lesão sofrida ainda no Tottenham, e muitos adeptos da Coreia do Sul já imitam a estrela da seleção treinada por Paulo Bento, aparecendo no estádio, para o, com máscaras parecidas. Ao estilo Zorro... (Fotos Reuters e Getty Images)