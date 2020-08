Máscaras com dupla 'maravilha', bonés e cartazes: adeptos do Newell's Old Boys pedem regresso de Messi

A decisão comunicada por Messi de abandonar o Barcelona gerou o caos 'futebolísticos' um pouco por todo o mundo. Na Argentina, país natal do jogador, os adeptos do Newell's Old Boys saíram à rua para pedir o regresso do craque ao clube que o viu crescer. Máscaras, bonés, cartazes personalizados e muita festa, fizeram parte do desfile dos adeptos argentinos. [Imagens: Reuters e Lusa / EPA]