O Benfica passou a comercializar máscaras reutilizáveis para combater a pandemia do novo coronavírus. Os encarnados apresentam vários modelos, sendo alguns deles sui generis com lábios, bigodes ou com um padrão tigresa. "Aqui não entra" é uma das mensagens inscritas numa das máscaras que contempla ainda a foto de Vlachodimos. [Fotos: SL Benfica]