McTominay mostrou 'cabedal' e Bruno Fernandes não perdoou

Sem ter a possibilidade de mostrar a sua qualidade técnica em campo, Scott McTominay tem aproveitado o período de paragem competitiva para manter a sua forma física e os resultados não poderiam ser melhores. A imagem acima foi partilhada no sábado, mereceu vários comentários a mostrar o espanto pela condição do médio, mas houve um particular que se destacou: Bruno Fernandes. "Scottyyyyyy não te esqueças que treinar com a bola é muito importante!", atirou o médio português, num comentário que naturalmente mereceu várias respostas e 'likes'.