Melhores finalizadores do mundo: Kane lidera, Sp. Braga tem jogador no top-5 e FC Porto também representado

O Observatório do Futebol divulgou esta quarta-feira um estudo onde revela quais os 100 melhores finalizadores do mundo, numa amostra de 65 campeonatos. Entre nomes como Harry Kane ou Jude Bellingham, surgem também um jogador do Sp. Braga e outro do FC Porto. Refira-se que a lista tem por base a "multiplicação do número de golos em competições domésticas por 90 minutos pela conversão de remates", com o resultado a ser "ajustado mediante o nível dos jogos disputados". (Imagens: Reuters, Lusa/EPA, Getty Images, Victor Sousa/Movephoto)