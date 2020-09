Memes não perdoam goleada sofrida pelo Flamengo e 'chamam' Jorge Jesus a comentar

O Flamengo foi goleado ( 5-0 ) em jogo referente à Taça Libertadores, na madrugada desta sexta-feira, com a vitória a sorrir ao Independiente del Valle . Nas redes sociais as reações não se fizeram esperar e até Jorge Jesus foi 'chamado' a comentar a maior derrota de sempre do Mengão na competição sul-americana. Recorde-se que o Flamengo conquistou a Libertadores na última temporada com o treinador português ao leme.