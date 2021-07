A poucas semanas do arranque oficial dos principais campeonatos europeus, a procura por reforços não abranda, e a urgência em fechar negócios para a chegada de elementos chave ainda durante a pré-temporada é cada vez maior. Que o digam estes 15 jogadores, que, até ao momento, como avança o jornal 'Marca', são as transferências mais caras do mercado de verão. [Imagens: Reuters, Action Images, Getty Images, Twitter, Instagram]