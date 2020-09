A 'janela' de transferências mais longa e atípica da história do futebol, devido à pandemia da Covid-19, encerra na próxima segunda-feira mas nesta altura há ainda muitos jogadores que não sabem qual será o próximo desafio nas respetivas carreiras, nomeadamente aqueles que terminaram contrato no final da última época. Nesta lista apresentamos-lhe 11 casos de craques podem ser adquiridos a custo zero. [Imagens: Reuters, Action Images e Lusa/EPA].